L'excopríncep Sarkozy amb braçalet electrònic per la condemna per corrupció

L'excopríncep francès Nicolas Sarkozy ha començat aquest divendres a portar un braçalet electrònic en arrest domiciliari en compliment de la condemna per un cas de corrupció al 2014. L'any passat es va confirmar la sentència a tres anys de presó, dos d'ells exempts d'acompliment, i un amb braçalet electrònic, per haver utilitzat la seva influència per obtenir benefici en el cas anomenat de las 'escoltes telefòniques', segons fixava la sentència. L'antic cap d'Estat sempre ha negat la seva culpabilitat, amb tot ha esgotat tots els recursos i ha estat considerat culpable. Si compleix amb les condicions de l'arrest domiciliari, no haurà d'entrar a la presó.

L'antic president de la República Francesa i excopríncep haurà de romandre al domicili durant 12 hores al dia, a excepció d'aquells dies que tingui altres compromisos judicials pel procés en el qual es troba immers. Sarkozy està acusat per finançament irregular de la campanya electoral per les eleccions presidencials del 2012, i per la campanya del 2007, que el va portar a la presidència, on hauria rebut finançament per part del règim libi de Muamar Gadafi.