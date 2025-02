La Generalitat vol instal·lar 9 hangars més a l'aeroport de la Seu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya ha presentat avui el projecte constructiu per impulsar, en els mesos vinents, l’ampliació de l'aeroport que contempla la ubicació de 9 hangars més, que permetrien guardar-hi més aeronaus, l’ampliació de l’aparcament i edificis auxiliars. Les noves millores s’impulsen pel creixement de l’activitat d’aerotaxis i de l’activitat lligada als hangars, i també per l’afluència de persones que utilitzen els vols regulars, apunta la Generalitat.

En la trobada d'aquest divendres a l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell entre el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné i el secretari català de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, s'ha fet balanç de l'activitat registrada a l'aeroport el 2024, exposant que enguany s'ha registrat un 75% més de passatgers respecte al 2023. Aquest augment s'explica per les rutes regulars d'Air Nostrum, que reben el suport econòmic de Govern en funció de l'ocupació, i en les quals l'any passat hi van volar 10.664 passatgers amb un total de 291 operacions. Les dues delegacions han valorat positivament la reunió com a productiva, ja que ha permès avançar en diversos temes d’interès entre les parts.