L’ARPA, l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals, ha fet una donació de 1.068 euros a la protectora Rescat And Dog de la província de València, ja que les instal·lacions van quedar destruïdes per les inundacions provocades per la dana l’octubre del 2024.