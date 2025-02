El desert en Opel Corsa

Recórrer el Marroc en un Opel Corsa de més vint anys. Aquest és l’objectiu que es marquen l’andorrà Arnau Canut i el català Ignasi Alba, que la setmana que ve participaran en la Uniraid 2025. Una cursa solidària que consisteix a creuar el desert en vuit dies per entregar 40 quilos de material solidari als poblats aïllats al llarg dels 2.500 quilòmetres de la prova. “Estem una mica nerviosos, però a la vegada confiats. Sabem que ja hem fet tot el que podíem fer”, explica Alba en declaracions al Diari. “Després poden donar-se imprevistos com, per exemple, que l’Arnau fa uns mesos es va trencar els lligaments encreuats i no podrà arribar al seu màxim nivell. Però això són coses externes que escapen del nostre control i les haurem d’acceptar”, assenyala.

Tal com relata Alba, “vam decidir apuntar-nos pel tema solidari, sobretot”, però també “ho vam fer perquè nosaltres som estudiants d’enginyeria automobilística” i “volíem aprendre en primera persona com funciona un cotxe, més enllà de la teoria”. “Al final, quan estiguem allà serem nosaltres els que ho haurem de gestionar si hi ha alguna avaria”, explica.

Una de les peculiaritats de la cursa és que els GPS no estan permesos i els dos joves de 20 anys només podran emprar un mapa en paper i una brúixola per poder orientar-se. Segons Alba, això comportarà “un repte”, però com “ja ho ha sigut preparar un cotxe de més de 20 anys per córrer per dunes”. Entre les adaptacions que han hagut de fer al cotxe hi ha la instal·lació d’un cobrecàrter, uns ganxos de rescat i el buidatge dels seients de la part de darrere per carregar el material solidari.

Els dos joves es troben viatjant fins a Algesires, on agafaran el ferri en direcció Tànger. “Ja estem fent 1.200 quilòmetres addicionals al cotxe per comprovar que no hi hagi problemes”, relata. Demà hauran d’estar a la ciutat nord-africana per passar les proves tècniques i la cursa començarà diumenge. El recorregut s’encetarà a Tànger i travessà l’Atles, fins a arribar a les dunes de l’Erg Chebbi.