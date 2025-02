Conferència de Marian Rojas-Estapé sobre la gestió d'emocions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La metgessa i psiquiatra, Marian Rojas-Estapé oferirà la conferència 'Recupera la ment, reconquista la teva vida', dins del cicle Crand Talks que organitza Creand Crèdit Andorrà. Rojas parlarà de la gratificació instantània, de la dopamina i de com introduir rutines vitamíniques per recuperar l’atenció perduda, amb un estil divulgatiu i des d’un punt de vista científic. L’experta donarà pautes per ajudar a pensar quines conductes mostrem quan ens veiem rodejats per emocions que no sabem gestionar, proporcionarà eines per comprendre’ns millor i, així, poder recuperar el control de la nostra vida, apunta Creand.

L'acte tindrà lloc el 27 de febrer a les 19 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, i les entrades es posaran a la venda el dijous vinent, dia 13, a partir de les deu del matí a un preu de 10 euros, els quals aniran destinats íntegrament al projecte Club Social l’Horitzó de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (AFMMA).