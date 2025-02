CityXerpa i Andbank incorporen Bizum per a empreses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

CityXerpa i Andbank han incorporat Bizum per a les empreses com a nova funcionalitat dins del sistema de pagament digital de CityXerpa Pay. Així, els establiments que utilitzin el TPV de CityXerpa Pay podran acceptar pagaments amb Bizum, una novetat que posiciona CityXerpa i Andbank com els primers a introduir aquesta funcionalitat al Principat. Durant el 2025, els negocis gaudiran d’una comissió bancària del 0% en les transaccions realitzades amb Bizum, així com en els pagaments amb CityXerpa Pay i el TPV regular. “És un pas més en la digitalització del comerç local”, segons Andbank.