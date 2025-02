La CASS va seguir tres anys operant en efectiu tot i ser advertida

La Caixa Andorrana de Seguretat Social va continuar operant amb diners en metàl·lic tot i que va ser advertida dels perills que comportava anys abans de la detenció de l’excap d’inspecció. Ho va afirmar Robert Codó, fundador de l’auditoria B2B, que va participar en la segona jornada del judici com a testimoni per haver fet l’informe dels desfalcs de la CASS entre el 2017 i el 2018.

Codó va explicar que va ser subcontractat pel Tribunal de Comptes per fer una auditoria a la Seguretat Social pels volts del 2015. Llavors, van constatar que la quantitat de diners en metàl·lic que es movien per les oficines eren preocupants. “Quan detectem que hi ha molts moviments en efectiu, ni que siguin petits, s’encenen totes les alarmes perquè poden induir l’apropiació indeguda”, va explicar l’auditor a la vista.

Per aquest motiu, des del Tribunal de Comptes van aconsellar a la CASS que deixés d’operar amb diners líquids, però un dels motius pels quals va negar-se va ser que molts pagadors tenien els comptes bloquejats i no podien accedir-hi, tal com hauria exposat en el seu moment l’acusada. La solució que va proposar Codó va ser “que les operacions es fessin amb xecs dirigits al compte de la Seguretat Social”, però no es va aplicar, segons va lamentar davant del tribunal.

L’auditoria també va fer palesa la necessitat d’eliminar els pagaments prescrits, que quan van fer la inspecció van constatar que es guardaven tots sense necessitat i que era una de les eines que utilitzava l’acusada per quadrar artificialment els comptes.

Les recomanacions del Tribunal de Comptes no van ser escoltades en el seu moment i es va continuar operant amb diners líquids tres anys més, mentre l’acusada hauria continuat sostraient diners públics. Fet que segons els càlculs de Codó va provocar que entre el 2017 i el 2018 l’import defraudat s’elevés fins als 246.100 euros, prop de la meitat dels 476.000 que se li reclamen. Un cop va ser enxampada, Codó va explicar al Diari que va ser quan es va canviar la manera d’operar i es van començar a escoltar les recomanacions del Tribunal de Comptes.

CONTROL INEXISTENT

Els mètodes de control per detectar les irregularitats comptables “o no hi eren o no es van seguir”. Un altre aspecte alarmant per Codó va ser que a la seu de la CASS no es feia un seguiment adequat dels comptes i que un dels mètodes de seguretat passava per la supervisió de la mateixa acusada. “Si ho va poder fer durant el temps que s’ha determinat és perquè els controls no van funcionar”, va aclarir l’auditor, que va remarcar que el Tribunal de Comptes va operar correctament a l’hora de fer les recomanacions.

La imputada està acusada d’haver-se endut 476.000 euros durant una dècada gràcies al seu lloc de responsabilitat, que li permetia accedir als pagaments en efectiu dels deutors, els quals es quedava. La sostracció es va acabar el 2018, quan va ser detinguda i va complir tretze mesos de presó preventiva.

La vista acabarà avui amb els al·legats finals de la Fiscalia, l’acusació (CASS) i la defensa. En el cas del ministeri públic, vol que la dona compleixi vuit anys a la presó, mentre que la defensa en demanarà tres amb un de ferm.

Les oficines de la CASS.