Torna la gran gala dels Oscar i, per tant, també ho fa el concurs organitzat per la Biblioteca Pública, sota el nom La travessa dels Oscar 2025. Fins al primer de març, els participants entregaran una butlleta on hauran d’escollir un guanyador entre vuit categories.