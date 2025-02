El Tribunal de Comptes havia recomanat a la CASS que no es fessin pagaments en efectiu

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels pèrits que va estudiar l'activitat il·legal de l'excap d'àrea de la CASS ha apuntat que el Tribunal de Comptes, entitat per la qual va treballar, ja havia alertat a la CASS de la perillositat d'operar amb grans quantitats de diners en efectiu. "Quan detectem molts moviments en efectiu, ni que siguin petits, s'encenen totes les alarmes perquè poden induir a l'apropiació indeguda", ha explicat el pèrit.

Per aquest motiu, des del Tribunal de Comptes van aconsellar a la CASS que deixés d'operar amb diners líquids i que pels casos on no es pogués pagar via transferència es busquessin altres mètodes per evitar que els diners acabessin en una caixa.

Sobre els mètodes de control que tenia la CASS per evitar successos com el que s'està jutjant avui a Corts, el pèrit s'ha mostrat taxatiu. "No hi havia un control adequat i els protocols que hi havia no se seguien", ha acabat.