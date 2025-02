El SAAS creu factible pagar primes per objectius el 2026

La direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va respondre ahir a l’entrevista del portaveu de la branca sanitària de l’USdA, Jordi Samsó, a Diari TV, en una nota interna dirigida a la plantilla. L’objectiu? Aclarir l’estat de la negociació del conveni col·lectiu, les millores laborals que pot suposar i lamentar que la inoperativitat del comitè d’empresa pot acabar fent saltar pels aires els tempos dels guanys per als treballadors. El més tangible que recull la nota és la recuperació de les primes per objectius, les DPO. “En cas d’aconseguir un marc negociador constructiu i un acord abans de l’estiu, podríem fins i tot estar en disposició de definir objectius per al període de 12 mesos entre el juliol del 2025 i el juny del 2026 per ser avaluats i procedir a l’abonament escaient en aquesta darrera data”.

De fet, la direcció indica que són millores que ja es treballen en els grups que es van organitzar i en els quals, segons Samsó, el comitè va declinar de participar en considerar que se’l menyspreava com a “actor de segona” malgrat ser el representant legítim dels treballadors. DPO a banda, els altres beneficis que s’esmenten són un canvi en el model de guàrdies, “que ha de suposar un sistema més equitatiu i una millora de la remuneració”, i revisar els nivells C i D del pla de carrera –criteris i remuneració– “com a mesura de reconeixement al talent i l’excel·lència, i fer que pugui esdevenir un atractiu per a la captació de professionals”. Finalment, s’apunta que “està previst fer una anàlisi de competitivitat i equitat retributiva de les diferents categories laborals alineada amb les descripcions de lloc de treball” i es refereix específicament “al col·lectiu d’administració, portalliteres, bugaderes i d’altres”.

Però la nota també fa un repàs de l’històric, del que s’ha treballat amb el comitè d’empresa. La direcció recorda en primer terme que la comissió paritària que integren amb representants de la plantilla i que té la funció d’interpretar el contingut del conveni col·lectiu –el vigent– s’ha reunit en diverses ocasions i que s’han resolt temes relatius a la revisió a l’alça del pla de carrera, que afectava 280 persones o referents als dies de permís en cas d’ingrés d’un familiar, el d’alletament o el salt de categoria professional, que en algunes persones comportava la pèrdua del pla de carrera. A més, es defensa l’assoliment de compromisos contrets amb els representants dels treballadors, com ara l’enquesta de clima laboral (realitzada el gener passat), l’elaboració de les descripcions dels llocs de treball (a la fase final) o els grups de treball per negociar la renovació del conveni col·lectiu. Sobre això, s’explica que després de l’estiu es va proposar al comitè d’empresa iniciar les reunions “de cadascun dels vuit grups de treball acordats”: jornada laboral i còmput anual, retribucions (DPO i catorzena paga), descripció de llocs de treball i processos de selecció, guàrdies, competitivitat i retribucions, primes i complements, jubilació i un vuitè tema catalogat “d’altres”. Segons els responsables del gestor sanitari, l’11 de novembre, el dia que arrencaven les converses el comitè els va informar –i cita textualment– que “ha decidit anul·lar les reunions previstes per avui mateix i les següents per la negociació del conveni col·lectiu fins nou avís per motiu de la reestructuració interna del comitè”. El dia 20 s’informava de la dimissió del president, Miguel Rey. “A data d’avui, quasi tres mesos deprés, el comitè d’empresa continua sense president i a més incomplet donat el degoteig de dimissions internes i balls de cadires. La direcció creu que s’està perdent un temps molt important i valuós per construir una proposta sobre la qual negociar i finalment rubricar un nou conveni col·lectiu que millori les condicions laborals de tota la plantilla del SAAS”, lamenten. Per acabar advertint que si no hi ha entesa “el conveni actual es renovarà tàcitament, perdent oportunitats econòmiques, de captació de talent, però també de regularització de certs aspectes que avui en dia poden ocasionar un greuge comparatiu entre professionals”. L’assemblea de treballadors prevista per al pròxim dia 11 ha de determinar el futur del comitè i de la negociació del conveni col·lectiu.

