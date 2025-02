Revolta Pagesa amenaça de fer una tractorada diumenge vinent

Els pagesos tornen a amenaçar de fer talls de carretera i marxes lentes que podrien afectar el Principat diumenge vinent. Segons apunta l’organització Revolta Pagesa, els agricultors haurien decidit organitzar una marxa lenta de tractors a l’accés a Andorra, que afectaria la nacional 145 entre Anserall i la Seu d’Urgell. “La intenció no és tallar la carretera o acampar-hi”, expliquen fonts de l’organització, tot apuntant que el tall de demà s’ha anul·lat per falta de temps per organitzar-lo.

La tractorada es decidirà avui o, a tot estirar, demà. “Trucaré als pagesos que estan implicats i la decisió es prendrà per telèfon”, apunta un dels representants de l’assemblea de l’Alt Urgell. Els manifestants estan convocats a realitzar diverses accions a partir d’avui fins dilluns, quan tindran lloc diversos talls de carretera indefinits que afectaran tot el territori català, però que no haurien de tenir incidència directa a Andorra, segons l’organització, que explica que “fins que no es doni una solució als problemes de la pagesia no s’aixecaran els talls”.

Entre aquests tancaments de vies, destaca el de l’A-2 a l’altura de Jorba, fins a la Panadella, que afectarà la ruta Andorra-Barcelona i, segurament, obligarà a desviar diversos trajectes d’autobús, així com de vehicles privats. Altres punts de tall confirmats són els de la C-12 a Balaguer, arrossegant el tall fins a la C-53 i la C-13, així com a la nacional II a l’altura d’Alcoletge, fins a la C-13.

L’organització exposa que enguany “els piquets seran indefinits per tal de no caure amb els enganys dels polítics com l’any passat”, i anuncia que s’han preparat els talls amb tot el que els manifestants puguin necessitar, com ara generadors, lavabos, carpes i fins i tot food trucks.

Revolta Pagesa s’organitza a través d’assemblees, que són les que acaben decidint com i quan es duen a terme les accions a realitzar. Per aquest motiu, “es podria donar el cas que els talls s’aixequessin en algun moment i s’organitzés una gran manifestació al centre de Barcelona”, explica una de les integrants del moviment.

Els manifestants reclamen la desburocratització, el control de plagues de conill de bosc, mesures reals per acabar amb els robatoris o ajuts per la manca de la floració, sota el missatge: “Tornem al carrer un any després. Capgirem el país, sembrem el futur.” A través de les xarxes socials de l’organització, s’anima la societat civil a sortir als carrers per “defensar el dret de tothom a aliments de qualitat i amb garanties”, així com a “lluitar per mantenir viu el territori i el sector primari”.