La població estacional creix fins als 17 milions de persones el 2024

La població estacional, que Estadística calcula agrupant turistes, excursionistes i treballadors temporers, ha tornat a augmentar el 2024. L’informe apunta que el creixement ha arribat fins a les 17.487.597 persones. Una xifra que equival a 47.911 persones si es fa el càlcul d’estada a temps complet, o, cosa que és el mateix, l’equivalent al 2,2% de la població resident el 2024.

El component estacional registra els valors màxims en el primer trimestre, quan la població estacional va situar-se a les 1.826.931 persones, coincidint amb la temporada de neu, i durant el tercer trimestre, a l'estiu, quan aquesta va ser d'1.707.926 persones. En el primer trimestre, la xifra va ser un 6,1% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que pel tercer trimestre la xifra va suposar un augment de l'1,4% respecte a l'estiu del 2023. Durant el quart trimestre, la mitjana de la població estacional s’ha situat en 1.274.056 persones, amb un augment del 6,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

La població flotant, que suma residents, població estacional i vinculada (treballadors i estudiants que no pernocten al país) també ha variat de forma positiva durant el 2024, situant-se en 14.286.994 persones, un 2% per sobre del 2023. Finalment, la població equivalent (un càlcul que es realitza per a estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que requereixen els residents més els no residents que visiten el país) és de 127.712 persones, un 2% més que el 2023.