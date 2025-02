Nevades generalitzades dissabte al matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'acostament d'una pertorbació atlàntica que es veurà alimentada per una massa d'aire fred centreeuropea, pot deixar febles nevades a partir del vespre i durant la nit de demà, a partir dels 1.200 metres, i amb una cota de neu que pot baixar fins als 900 metres el dissabte al matí, fet que podria deixar alguns centímetres de neu als fons de vall del sud, segons informa el servei meteorològic. L'episodi de pertorbació finalitzaria el dissabte al migdia. Aquest canvi de temps provocarà un descens considerable de les temperatures, amb mínimes de -2 graus a Andorra la Vella o -11 al Pas, i màximes que no superaran els -6 al Pas, 1 grau a 1.500 metres o 5 graus a la capital. El vent també serà protagonista de les jornades, amb rafegues de fins a 80 quilòmetres per hora en altitud el divendres, o 30 quilòmetres per hora als fons de vall dissabte al matí.

Avui serà un dia assolellat, amb temperatures fredes el mati, que seran negatives a llocs com el Pas (-2 graus) o a 1.500 metres (-4 graus), mentre que a la capital la mínima es quedarà als 0 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 14 graus a Andorra la Vella o els 13 a 1.500 metres.