Desconcert a Escaldes

Caiguda en les vendes, sorolls continuats i col·lapse dels carrers davant els canvis de direcció de la via. Aquesta és la situació a la qual s’enfronten els comerciants de la part alta d’Escaldes-Engordany des de fa mesos. “Comences a atendre un client i, de sobte, sona un martell pneumàtic que no et deixa escoltar res. Ni posant la música es pot dissimular”, explica el propietari d’una botiga de sabates de la zona alta de l’avinguda Carlemany. “Si la gent no pot aturar-se davant de l’aparador a mirar els nostres productes perquè tenim una tanca d’obra tapant-lo, com hem de vendre?”, es queixa. Segons assenyala en declaracions al Diari, les vendes de l’últim any “han caigut en un 70%” i durant el dia d’ahir tan sols havien realitzat dues operacions.

Entre els sectors més afectats hi ha l’hostaleria. “Hi ha dies que no podem muntar la terrassa i no tan sols perquè no ens quedi espai, sinó pel xivarri i per la pols que s’acumula”, explica una cambrera d’una de les cafeteries de la zona. “La gent vol tranquil·litat. Qui vindrà a fer un cafè aquí, si més avall poden prendre’l igual i sense haver de suportar tants incovenients”, relata. Tal com destaquen des del local, molts companys del sector prefereixen no obrir i “les nòmines i les despeses s’han de pagar igualment”.

La propietària d’una botiga de màquines de cosir davant de la plaça Santa Anna explica que “és la imatge que es dona la que fa que la gent no vingui”. “Si no hi ha on aparcar, es formen cues i les obres obliguen a canviar els sentits dels carrers, la gent no vindrà. Molts ni ho intenten”, detalla. “Hi ha vegades que m’han dit que tinc un aparador maco, però que no es poden aturar amb el cotxe perquè tenen por que els puguin multar”, explica. De la mateixa manera, la propietària diposita en el nou aparcament de l’Església les seves esperances amb vista al futur. “Com que encara queden operaris, la gent es creu que no està en funcionament. Però sembla que pot ser una solució de cara al futur”, assenyala.

Des d’un establiment de sabates i moda de l’avinguda Carlemany també assenyalen els canvis de direcció com un dels principals problemes que està patint la zona. “Condueixes amb por d’acabar clavant-te en un carrer de direcció prohibida. Amb tant de canvi són tot confusions”, declaren. També fan referència als temps d’espera en hora punta per poder sortir de la parròquia, que “en alguna ocasió han arribat a ser de mitja hora”, i “han hagut d’habilitar carrers de direcció contrària per poder desfer el col·lapse”.

Si en alguna cosa coincideixen totes les fonts consultades pel Diari és que les obres permetran assolir “millores necessàries”. Així ho explica el propietari d’una pastisseria de l’avinguda Copríncep De Gaulle, que conclou dient que “haurem d’assumir la situació si volem fer un lloc més còmode per a tothom”. L’home afegeix que “aquesta zona té complexitats físiques que no són senzilles de gestionar”, com ara “l’estretor”.