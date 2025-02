Una delegació del Consell General visita els centres d’educació superior de l’Arieja

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General ha visitat avui els centres d'educació superior de l'Arieja, amb l'objectiu, fixat el passat 25 d'octubre amb la reunió del grup d'amistat Andorra-França, que més alumnes andorrans triïn l'opció de cursar els estudis superiors a França. Les instal·lacions visitades per la delegació, encapçalada per la consellera general Berna Coma, han estat el Centre de Formació de l'Arieja, el Centre Lycée Agrícole de Pamiers, el Centre Universitari de l'Arieja i el Lycée de Foix. Amb les darreres dues visites de delegacions del Consell General a l’Arieja també s’està treballant per establir sinergies de col·laboració transfronterera en els àmbits de les formacions professionals i l'agricultura.