Creand Fundació dona 38.000 euros a Càritas i la Creu Roja

Creand Fundació va donar durant l’any passat un total de 38.000 euros, 15.593 articles d’alimentació, d’higiene personal i de la llar, i gairebé 8.000 euros en vals de compra per a productes frescos al banc d’aliments de Càritas i a la botiga solidària de la Creu Roja. “No volem que hi hagi ningú que pugui patir a la nostra societat per manca de recursos”, va posar en relleu la directora de Creand Fundació, Francesca Ros.

Creand Fundació i Càritas Andorrana tenen un conveni subscrit “de fa molts anys pel banc d’aliments” i amb Creu Roja Andorrana “va sorgir la necessitat de col·laborar arran de la pandèmia”, quan molts temporers d’hivern es van quedar al país sense poder tornar a casa seva “i havien de recórrer a buscar recursos, sobretot alimentaris”, va detallar Ros. Unes 421 persones es van beneficiar de les ajudes a Creu Roja Andorrana.