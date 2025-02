CityXerpa i Andbank incorporen Bizum per a empreses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

CityXerpa i Andbank han incorporat Bizum per a les empreses com a nova funcionalitat dins del sistema de pagament digital de CityXerpa Pay. Segons recull el comunicat, els establiment que utilitzin el TPV de CityXerpa Pay podran acceptar pagaments amb Bizum, una novetat que posiciona CityXerpa i Andbank com els primers a introduir aquesta funcionalitat per a comerços al Principat. Durant tot el 2025, els negocis gaudiran d'una comissió bancària del 0% en les transaccions realitzades amb Bizum, així com en els pagament amb CityXerpa Pay i amb el TPV regular.

"Amb aquesta nova funcionalitat, fem un pas més en la nostra aposta per la digitalització del comerç local. Bizum per a empreses és una eina clau per ajudar els negocis a oferir més opcions de pagament als seus clients", ha destacat la Directora general adjunta de negoci d'Andbank, Marta Bravo. Per la seva banda, el CEO de CityXerpa, Bernat Altimir ha assenyalat que "la inclusió de Bizum per a empreses en el nostre TPV és una resposta directa a les necessitats dels comerços locals. Volem que tinguin totes les eines al seu abast per millorar l’experiència dels seus clients, a través de solucions innovadores que permetin pagaments digitals, tant en físic com a distància".