El bus nit del Pas apunta a la continuïtat

El transport públic gratuït és un pilar fonamental de l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic que capitaneja la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, liderada per David Forné. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Forné va anunciar un nou compromís en aquesta direcció: amb l’horitzó 2035 la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ha de ser del 63% respecte del 2005, quan es va assolir el pic. El secretari d’Estat va recordar que el 2050 s’ha d’assolir la neutralitat de carboni i que la fita més imminent és la del 2030, quan s’ha d’haver aconseguit una rebaixa del 45%; ara mateix s’està el 39% per sota. Forné va destacar el paper fonamental del bus gratuït en aquesta estratègia, triplicant els usuaris i traient, per tant, vehicles particulars de la carretera. Una de les darreres novetats del servei ha estat la implantació del bus nocturn fins al Pas de la Casa, amb la posada en marxa d’una prova pilot que ha de finalitzar el 30 d’abril. Els resultas són que “més de 30 persones estan usant aquesta línia cada dia”, unes xifres que satisfan l’executiu i que apunten que la línia continuarà. Forné va recordar que s’està treballant en una reorganització del servei, de línies i horaris, i que al “final d’aquest primer trimestre estarem en disposició de tenir les conclusions, avaluar-les internament i en l’àmbit pressupostari i coordinar-ho amb els concessionaris”. La voluntat, va afegir, és que també hi hagi una major coordinació amb les línies de bus comunal. I amb relació a les concessionàries del bus i sobre el conflicte laboral de Coopalsa, va celebrar que “no hi hagi hagut vaga” i va puntualitzar que no entren en les relacions laborals de la companyia, però que “exigim” que es compleixin les condicions marcades a la concessió.