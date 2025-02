La Biblioteca posa en marxa el concurs dels Oscar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna la gran gala dels Oscar i, per tant, també ho fa el concurs organitzat per la Biblioteca pública, sota el nom 'La travessa dels Oscar 2025'. Els participants entregaran una butlleta on hauran d'escollir un guanyador entre 8 categories: millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu, millor pel·lícula d’animació, millor banda sonora original, millor guió original i millor pel·lícula internacional. Les persones que hagin obtingut un nombre major d'encerts seran els premiats, segons els resultats de la cerimònia dels Oscar, que se celebrarà el 2 de març. Els interessats podran participar fins a l'1 de març, i hauran d'enviar la seva butlleta per correu electrònic, o bé, lliurar-la a la Biblioteca.