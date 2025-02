El SAAS està disposat a pagar primes per objectius al personal el 2026

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció del SAAS estima que el juny del 2026 podria pagar als treballadors les primes per objectius (DPO) que el comitè d'empresa reclama que s'havien d'haver recuperat des del 2022. L'afirmació la fan els responsables de la parapública sanitària en una comunicació interna al personal en resposta a l'entrevista al portaveu de la branca sanitària de l'USDA, Jordi Samsó, al programa Parlem-ne de Diari TV dilluns passat on va denunciar el clima de malestar dels empleats de l'hospital perquè no s'atenen les reclamacions econòmiques que plantegen ni es té en compte als representants dels treballadors. La direcció que lidera Meritxell Cosan exposa que si s'aconsegueix un marc negociador "constructiu i un acord abans de l'estiu, podríem fins i tot estar en disposició de definir objectius pel període de 12 mesos entre juliol 2025 i juny 2026 per ser avaluats i procedir a l'abonament escaient en aquesta darrera data".

La comunicació destaca que la direcció "ratifica el seu compromís amb la millora en les condicions laborals de tot l'equip professional del SAAS, en el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva". I precisa que estan treballant en millores "tot i no poder comptar amb el comitè d'empresa en els grups de treball". Els responsables del SAAS afirmen que es treballa en canviar el model de guàrdies que comportaria "un sistema més equitatiu i una millora de la remuneració".

Cosan rebutja les crítiques de Samsó i assegura que la comissió paritària, on hi ha representants dels comitè d'empresa i de la direcció, s'ha reunit diverses ocasions per resoldre qüestions interpretatives del text en vigor com la regularització del pla de carrera de 280 persones que mantenien el 3,5% del reglament del personal antic al 5% del conveni del 2022.