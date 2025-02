El president de Portugal visitarà Andorra aquest any

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitarà Andorra aquest any. Segons va explicar ahir al Diari l’ambaixador de Portugal a Andorra i Espanya, Joao Mira Gomes, el president portuguès té el desig de tornar al Principat abans de les pròximes eleccions presidencials lusitanes, previstes per al 25 de gener del 2026. El mandat de Rebelo de Sousa acabarà en aquesta data, ja que per llei no pot aspirar a la reelecció.