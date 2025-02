El morrió o no dur el gos lligat lideren els atestats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La normativa ha sumat noves obligacions, però la majoria d’atestats oberts pels banders a amos de gossos de raça considerada potencialment perillosa estan motivats per infraccions ja previstes anteriorment: que el gos no dugui el morrió o que no vagi lligat. L’any passat els banders van obrir 45 atestats, una xifra per sobre de la de l’any anterior (van ser 38), però que des del cos es valora que està estabilitzada els darrers anys degut a la divulgació que s’ha fet de la normativa i a la major acceptació. De fet, apunten que és indicatiu que fins al 70% dels afectats per la sanció han pagat menys en acceptar-la.

El control sobre la normativa de gossos de raça potencialment perillosa és només una part de l’activitat del cos, que va fer un total de 1.845 actuacions l’any passat. La consolidació de sis nous agents ha permès incrementar els controls, per exemple, sobre l’activitat de pesca. Van ser 1.106 i els atestats, 39, dels quals el 80% es van acollir a la reducció per conformitat de la sanció. Respecte a la caça, es van fer 855 controls, menys que el 2023 pel descens de captures i batudes, i van suposar 13 expedients, dels quals només un es va acollir a la reducció de l’import de la sanció.

Finalment, el cos ha obert 10 atestats contra els titulars de vehicles motoritzats que accedien il·lícitament al medi natural i n’ha fet 42 vigilàncies, i ha formalitzat 10 denúncies per enceses de foc irregulars.