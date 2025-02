Les destrosses causades pel turista irlandès superen els 2.300 euros

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Els danys causats pel turista irlandès que va sembrar el pànic a Arinsal durant la matinada de diumenge superen els 2.300 euros, segons va assegurar la policia, que va informar ahir de la detenció del jove de 24 anys. Els danys que se li atribueixen són el trencament del vidre de l’edifici per accedir al bloc de pisos, el del cotxe de la noia que es va trobar l’home a la carretera i el del vehicle del periodista que estava a l’aparcament.

El noi es trobava en un estat important d’embriaguesa quan va cometre els fets i està acusat de delictes contra la intimitat i inviolabilitat del domicili i contra el patrimoni. L’individu va intentar forçar el pany d’alguns habitatges en un edifici fins que va entrar en un dels domicilis, on va regirar els armaris i va marxar sense emportar-se res. L’incident el va explicar el propietari del pis i periodista Ricard Poy, que es va assabentar dels fets pels volts de tres quarts de set del matí, quan un grup d’agents van aparèixer a la seva habitació i el van despertar enfocant-lo amb una llanterna a la cara, amb una pistola i al crit de “policia!”. A l’habitatge es trobaven, a més, dormint els dos fills menors d’edat.

Unes hores abans de la irrupció al pis, l’home havia estat expulsat d’un pub per increpar un grup de persones. Posteriorment, va intentar accedir a l’edifici, on s’hauria tallat les mans trencant el vidre de la porta. Després d’accedir al pis de Poy va baixar al pàrquing del bloc i va causar diverses destrosses al cotxe del periodista. No content amb això, va caure al riu, d’on va sortir pel seu propi peu, i va acabar forcejant amb la conductora d’un cotxe amb qui havia coincidit al pub.Andorra la Vella