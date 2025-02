L'escola Sant Ermengol guanya tres premis en l'onzena edició de la First Lego League

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'equip Steam Sea de l'escola Sant Ermengol ha estat el gran guanyador de l'onzena edició de la First Lego League que organitza Andorra Telecom. Els integrants del grup s'han endut tres dels sis premis que s'han lliurat aquest dimecres durant la competició de robòtica. El jurat els ha guardonat amb el premi pel disseny del robot; el de comportament del robot; i el premi gros, el de Ingeniera Soy, pel qual significa que aconsegueixen una plaça per competir a la final d'Espanya. En l'edició d'enguany hi han participat un total set equips de sis centres educatius i ha destacat la gran presència femenina respecte a altres anys.

"Destacaria el fet que hi ha hagut una participació femenina molt significativa aquest any", ha afirmat el director d'oficina digital d'Andorra Telecom, Cesar Marquina. "Sempre n'hi ha, però aquest any és especialment significatiu la distribució de noies i de nois en els equips, hi ha hagut equips femenins i equips més o menys paritaris, però no hem tingut grans equips exclusivament masculins i és una cosa que ja buscàvem, que les ciències no siguin un domini exclusiu del gènere masculí", ha afegit el director.

La resta de premis han estat adjudicats al Team Glitter, de l'escola Andorrana d'Encamp, amb el guardó projecte innovació, mentre que el de valors FLL ha estat per Safa Deepblue, de l'escola Sagrada Família. D'altra banda, el premi de millor entrenador ha estat per Isabel Vila del combinat Team Glitter. Enguany, per primera vegada, ha participat en l'esdeveniment un equip del Servei Ocupacional Xeridell, adscrit a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, pel qual han executat una demostració fora de la competició.

"Treballar en robòtica et forma i t'obliga a pensar de forma científica, per tant, té aquest avantatge de captar aquell talent o aquella inquietud sobre tecnologia o ciències matemàtiques perquè puguin ajudar-los a escollir el que vulguin fer", ha analitzat Marquina sobre què aporta als alumnes participar en aquesta competició. De fet, el treballador de la companyia de telefonia mòbil ha explicat que al llarg del torneig s'ha trobat amb exconcursants que actualment estan estudiant carreres universitàries relacionades amb l'educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), que és el que promou la First Lego League. "Això és el millor que podem aportar com a companyia, fomentar i generar aquest impuls perquè la gent jove puguin escollir aquest tipus de carreres perquè en un futur es puguin formar en un àmbit tan important com la tecnologia", ha mencionat Marquina.

La temàtica escollida ha girat al voltant dels oceans, a través del repte 'Submerged'. Això ha convidat els equips a identificar i investigar un problema relacionat amb l'exploració dels oceans per aportar una solució innovadora. El projecte va començar al setembre i aquest dimecres han presentat la possible solució davant d'un tribunal. Al mateix temps han hagut de crear i dissenyar uns robots mitjançant peces del joc de Lego per poder participar en el torneig de robots, on havien de complir una sèrie de missions, com per exemple recollir unes cistelles i altres elements que hi havia en un mar fictici, "com si estiguessin netejant el mar", ha descrit Marquina. Els jutges han anat puntuant els reptes que se'ls hi demanava i l'equip que ha aconseguit més punts ha estat el que s'ha emportat el premi gros, que dona accés a la final espanyola.