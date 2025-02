Govern obre una convocatòria per presentar iniciatives que promoguin la salut mental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha obert una convocatòria, a persones, empreses o entitats, per promoure la inclusió, la sensibilització i la promoció de la salut mental, segons s'ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquesta iniciativa vol donar visibilitat a les accions impulsades per qualsevol persona o entitat, en aquest àmbit. Aquells interessats a participar poden presentar la sol·licitud d'inscripció a través de l'adreça electrònica pisma@govern.ad fins el 4 d'abril de 2025.

Convocades les subvencions per projectes socials

L'executiu ha aprovat aquest dimecres la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes socials per a l'any 2025. L'objectiu del Govern és finançar aquestes activitats, especialment en els àmbits de la infància, persones amb discapacitat i gent gran. El lliurament de les sol·licitud s'ha de fer al Servei de Tràmits del Govern fins el 28 de març de 2025.