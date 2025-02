Gener ha estat càlid i sec amb temperatures per sobre de la mitjana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de gener ha estat càlid i sec i amb una anomalia de temperatura d'1,6 graus positius, tal com apunta el resum climàtic del primer mes de l'any d'Acció Climàtica. La temperatura mitjana d'aquest gener ha estat de 4,7 graus, mentre que la precipitació acumulada s'ha situat en els 26,2 mil·límetres.

L'inici del mes va ser càlid, amb la temperatura màxima que va arribar el 10 de gener als 16,8 graus al termòmetre d'Aixàs, però les temperatures van descendir ràpidament, i el dia 12 ja es va la temperatura més baixa del mes, a Envalira, amb el termòmetre que marcava 12,4 graus negatius. Al llarg del mes, hi ha hagut 14 dies de glaçada.

Lees precipitacions del mes de gener ha estat poques, especialment a la vall central. Els dies més plujosos van ser entre el 26 i el 27 de gener, amb acumulacions de fins a 14 litres el dia 27, causades per la borrasca "Herminia". L'estació de Perafita ha sigut la que més precipitació ha registrat, amb prop de 66 mil·límetres, el doble que la del Roc de Sant Pere, amb 32,2 mil·límetres acumulats.

Les nevades han estat abundants al nord, restringides a cotes altes i modelades pel vent, però amb gruixos de neu que són deficitaris. A l’estació de Ransol se situen al voltant del percentil 10, però Acció Climàtica remarca que el mantell nival s’ha arribat a fondre totalment en alguns moments.

El vent de nord i nord-est ha sigut dominant, provocant dues alertes d'avis groc. La primera va ser, l'onze de gener, on es van registrar rafegues de fins a 179 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal, mentre que la segona, al 26 de gener, les rafegues van arribar fins als 155 quilòmetres per hora al Port d'Envalira, a la cota 2.510. Aquest vent ha provocat que els episodis de precipitació associats amb fred hagin sigut minsos al nord, amb una acumulació màxima de neu a Sorteny en 24 hores de 14 centímetres el dia 11, i escassos al sud, on l'acumulació màxima de neu a Perafita en 24 hores va ser de 4 centímetres el dia 27.