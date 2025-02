La Fiscalia demana 8 anys a l'excap d'inspecció de la CASS

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici per sostracció de béns contra l'excap d'inspecció de la CASS ha començat aquest matí a la seu de la Justícia. La Fiscalia demana 8 anys de presó per l'excap d'inspecció, que s'hauria endut 476.000 euros i sospiten que una part podria haver anat destinada a comprar un immoble a Portugal, entre altres despeses personals. El ministeri públic ha dit que la sostracció va durar 8 anys, del 2010 al 2018, quan va ser detinguda i va complir 13 mesos de presó preventiva. El modus operandi era a través dels ingressos que la gent feia en metàl·lic, que es guardaven en una caixa a la qual l'acusada tenia accés i aprofitava per endur-se i, posteriorment, tornar-los amb altres ingressos personals, sempre segons la versió de la dona.

L'encausada, que ha admès extreure diners de la caixa de la Seguretat Social, ha explicat que ho va fer per pagar la seva addicció als jocs d'atzar, com el bingo i les màquines escura-butxaques. La xifra que reconeix haver agafat, però, és "a molt estirar, 100 o 120.000 euros", segons ha declarat aquest matí davant el Tribunal de Corts. La seva defensa demana 3 anys de presó, dels quals 1 de ferm, que equival a la pena provisional que ja va complir.