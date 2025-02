Els estanquers francesos es mobilitzen contra el contraban de tabac

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els estanquers francesos van protagonitzar dilluns una sèrie de mobilitzacions en una quarantena de departaments per denunciar l’augment del contraban de tabac i la greu crisi que afecta el sector. La pujada constant dels preus a França, on el paquet més venut ha arribat als tretze euros, ha fet que molts consumidors optin per comprar a l’estranger, especialment a Andorra i a Espanya, on els preus són molt més baixos. Segons dades del distribuïdor oficial de tabac a França, prop del quaranta per cent de les cigarretes consumides al país provenen del mercat il·legal, fet que ha reduït dràsticament les vendes dels estanquers.