Dues dècades més d’energia

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Una tercera part de la producció d’energia a la central hidroelèctrica de FEDA està garantida durant els pròxims 20 anys, després “d’un dels manteniments més importants de la història recent de la companyia”, segons va confirmar el director d’operacions i noves infraestructures de FEDA, Jordi Travé.

L’equipament és un dels tres grups de generadors que produeixen “entre el 15% i el 20%” de l’energia elèctrica del país i el procés de posar-los al dia no és senzill. Una de les tasques més importants que s’han realitzat ha estat la renovació dels injectors d’aigua per uns de nous, ja que els que hi havia encara eren del 1934 –l’any de construcció de la central hidroelèctrica– i altres parts pesaven “més de 30 tones”, va explicar Travé.

La feina, però, va pagar la pena. Els resultats dels sis mesos de treball de l’equip de FEDA van ser dues dècades més de funcionament i guanyar 1.000 kW més de potència, que permet arribar fins als 15.000 kW. Un increment que equival a “l’energia que hi ha disponible al parc fotovoltaic de Grau Roig”, segons va remarcar Travé.

El cost de tot plegat ha estat d’un milió d’euros, un preu força econòmic tenint en compte que si s’hagués de canviar l’estructura completa la factura pujaria fins a gairebé 10 milions, més la despesa d’haver de parar la producció d’electricitat durant dos anys. Per tant, resulta més barat invertir en el manteniment del sistema actual, una feina a la qual FEDA ha destinat tres milions els últims sis anys.

Actualment, els equips de manteniment i taller de FEDA ja es troben immersos en la preparació del gran manteniment del grup 1, que s’afrontarà al llarg del 2025, amb uns tempos i costos força similars als que es van tenir al grup 2. Mentre que el grup 3 ja va passar pel taller fa un parell d’anys.

Per garantir que els manteniments no afectin la producció, es programen un cop finalitzada la fosa de neu durant el mes de maig i abans de la temporada d’hivern, quan l’energia és més cara.