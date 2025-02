Carnet Jove vol formar cent joves aquest any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou programa de formació del Carnet Jove d'aquest any pretén vol formar, almenys, cent joves. El programa s'estructura al voltant de tres propostes per garantir oportunitats formatives accessibles i adaptades a les necessitats dels joves. La primera proposta són les beques amb la Cambra de Comerç, amb un pressupost total de 6.000 euros, que cobreixen el 80% del cost de les formacions a la Cambra i se'n poden beneficiar fins a trenta joves. Seguidament, hi ha les beques Benowu, on s'ofereixin 300 beques gratuïtes per accedir a cursos en línia en àrees com la fotografia, el màrqueting digital i la nutrició esportiva. Finalment, hi ha les formacions del Centre de Formació al Llarg de la Vida, que consten de formacions específiques com el curs de gestió de les finances i el curs de producció multimèdia amb intel·ligència artificial. Les inscripcions a les primeres formacions es poden fer a través del web del Carnet Jove.