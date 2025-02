Andorra es compromet a reduir el 63% d'emissions d'efecte hivernacle pel 2035

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra es compromet a reduir fins a un 63% el nivell d'emissions d'efecte hivernacle de cara al 2035, i així contribuir en la lluita per fer front al canvi climàtic i ajudar a limitar l'escalfament global a 1,5 graus. Així ho ha anunciat aquesta tarda el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquest percentatge es calcula respecte als nivells assolits el 2005, durant el pic més alt d'emissions registrades al país. Actualment, el país es troba al 39% de reducció d'emissions respecte al 2005 i aquest nou objectiu se suma al ja anunciat el 2022, de reduir el 45% per al 2030, i l'assoliment de la neutralitat de carboni el 2050.

David Forné va avançar, el passat novembre, durant la conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP29), celebrada a l'Azerbaidjan, que el Principat reforçaria el compromís en la reducció d'emissions de cara al 2035, seguint les obligacions del conveni. El document explicatiu també permet informar els òrgans internacionals de tots els mecanismes legals i financers dels quals s’ha dotat el Govern per a assolir els objectius marcats a mitjà i llarg termini, que es basen, sobretot, en la Llei d'impuls i de transició energètica i del canvi climàtic. Aquesta llei estableix els quatre sectors amb els quals Govern treballa en l'estudi d'impactes i vulnerabilitats al canvi climàtic d'Andorra, que són l'energia, el turisme, la salut i l'agricultura. Per a cadascun d’aquests sectors, s’analitzen els efectes del canvi climàtic segons diferents factors climàtics i, a partir d’aquests estudis, es defineixen indicadors específics per avaluar els riscos i establir mesures d’adaptació, que configuraran el futur Pla Nacional d’Adaptació. Forné també ha destacat que la cooperació internacional i regional també serà fonamental.

Adhesió al Protocol de Ginebra

Govern ha aprovat l'adhesió d'Andorra al Protocol de Ginebra sobre la prohibició de l'ús en la guerra de gasos asfixiants, tòxics o similars i de mitjans bacteriològics, tal com ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Avui en dia, 146 països han ratificat o s’han adherit al Protocol. Així mateix, l’adhesió a aquest Protocol s’afegeix a la dels instruments de base del dret internacional humanitari del Comitè Internacional de la Creu Roja, i se suma als altres instruments en la matèria dels quals Andorra ja és part.