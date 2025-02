Detingut el turista irlandès que va entrar a un pis a Arinsal i va causar múltiples destrosses

La policia ha anunciat aquesta tarda la detenció del turista que va sembrar el pànic a Arinsal durant la matinada de diumenge. L’home, un irlandès de 24 anys, "es trobaria en un important estat d'embriaguesa" i està acusat de delictes contra la intimitat i inviolabilitat del domicili i contra el patrimoni. L'individu hauria intentat forçar el pany d’alguns habitatges en un edifici i va entrar en un dels domicilis, on va remenar alguns objectes i va marxar. L’incident el va explicar el periodista Ricard Poy, propietari del pis al qual va accedir, que es va assabentar dels fets cap a tres quarts de set del matí, quan els agents van aparèixer a la seva habitació i el van despertar enfocant-lo amb una llanterna a la cara, amb una pistola i al crit de “policia!”. A l’habitatge es trobaven a més dormint els seus dos fills menors d'edat.

La seqüència dels fets havia sigut la següent. Unes hores abans de la irrupció al pis, l’home havia estat expulsat d’un pub per increpar un grup de persones. Posteriorment, va intentar accedir a l’edifici, on s’hauria tallat les mans trencant el vidre de la porta, i després d’accedir al pis de Poy va baixar al pàrquing del bloc per intentar entrar a diversos vehicles fins que de nou, i de manera casual, va anar a parar al del periodista i va trencar el vidre amb una barra de ferro.

Després, va caure al riu, d’on va sortir pel seu propi peu i va tractar de parar els cotxes que passaven, demanant-los ajuda. Un d’aquests el conduïa una noia que el va reconèixer perquè hores abans havien coincidit al pub on havia tingut lloc l’altercat, va frenar el vehicle i l’home va intentar-hi entrar, trencant el vidre i provocant-li talls a les mans. Finalment, l’home hauria sigut trobat a les escales d’un edifici amb hipotèrmia, mullat i plorant. D’aquí seria traslladat a l’hospital.

A les 6.15 hores la policia va rebre l’avís d’un veí que tornava de treballar i es va trobar un escenari que semblava que corresponia a un crim a l’edifici. Els agents no van relacionar inicialment aquests fets amb el turista irlandès i van entrar al pis on es trobava la família dormint, que es va endur un gran ensurt, aliena al que havia passat a casa seva. I a poc a poc la policia va vincular els fets.

Els danys que se li atribueixen són el trencament del vidre de l’edifici per accedir al bloc de pisos, el del cotxe de la noia que es va trobar l’home a la carretera i el del vehicle del periodista que estava a l’aparcament. L’home està identificat i localitzat. La policia segueix la investigació per determinar si és arrestat.

CINC DETINGUTS PER EXCEDIR LA TAXA D'ALCOHOLÈMIA I HAVER PROVOCAT ACCIDENTS

La policia va detenir durant el cap de setmana set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. D’aquestes, cinc van estar implicades en accidents de trànsit de danys materials. El primer succés va ser durant la nit de divendres a Encamp. Un conductor de 23 anys va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,02 després de bolcar el cotxe. L’endemà a Racons, la policia va detenir un conductor amb una taxa d’1,57 arran d’un altre accident de trànsit. En el mateix punt també va aturar un home que va donar un positiu de 2 grams d’alcohol per litre de sang. A la Massana va tenir lloc, a primera hora del matí de diumenge, un altre accident en què un home de 27 anys va ser arrestat amb una taxa d’1,74, després de patir un accident contra un taxi. Unes hores més tard, la policia va controlar un conductor de 45 anys a Andorra la Vella amb un positiu de 2,40. Un jove turista de 22 anys va ser el següent detingut, ahir a la nit, per donar positiu al test d’alcoholèmia, amb una taxa d’1,60, després de bolcar el cotxe a Canillo. El conductor circulava per la general 2, quan va perdre el control del vehicle i va bolcar al mig del carril descendent. L’accident va ser de danys materials i no hi va haver ferits, segons apunta la policia. Al vespre, la policia ja havia arrestat un altre home, de 62 anys, per un fet similar.