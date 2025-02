Taller de l'ASSANDCA sobre l'estat nutricional òptim per a persones amb càncer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) ha organitzat la sisena edició de 'La Paella pel Mànec, que enguany s'ha centrat en un taller sobre els recursos per mantenir un estat nutricional òptim per a persones en tractament de càncer, així com explicar les bases de l'alimentació que han de seguir els pacients de la malaltia. El cuiner i professor del restaurant d'Application Lycée Comte de Foix, Hugues Lemaringier, i la nutricionista, Marta Pons Jansana, han encapçalat el taller.

"Els plats que es presenten avui contenen uns aliments amb un alt valor nutricional, perfectes per afrontar les malalties oncològiques", ha destacat Pons. Les elaboracions han estat un plat de pollastre amb verdures saltejades; muffins de poma i canyella amb espècies i un batut de pinya, api i gingebre, que els assistents han pogut tastar.