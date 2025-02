El sistema judicial entra al segle XXI amb l’eliminació del paper

La justícia va fer ahir el pas definitiu per digitalitzar-se. Amb l’entrada en vigor de l’expedient electrònic, tots els expedients que van entrar a la seu de la Justícia des del matí d’ahir es començaran a tramitar de manera digital. Una millora que permetrà agilitzar els processos judicials, establir protocols rigorosos de ciberseguretat per assegurar la màxima protecció de la informació, garantir la privacitat de les dades personals i aportar una major transparència, ja que es podran conèixer per mitjans electrònics tots els avenços dels expedients oberts, tal com van explicar des del Consell Superior de la Justícia (CSJ). Altres processos com les notificacions de sentències encara seran presencials.

“Els advocats estan d’acord que cal implementar la digitalització” Josep Maria Rossell, President del CSJ

El nou sistema permetrà que els col·laboradors de la justícia “puguin dedicar més temps a fer gestions importants en lloc de perdre temps amb petites feines que treien molt temps”, va explicar en roda de premsa el vicepresident del CSJ, Antoni Fiñana. En aquest sentit, tasques com anar a recollir notificacions o foliar documents passaran a ser coses del passat gràcies al nou sistema.

“Es podrà dedicar més temps a gestions importants en lloc de petites feines” Antoni Fiñana, Vicepresident del CSJ

La digitalització preveu un període de convivència entre el paper i el format digital. Els expedients entrats abans de dilluns continuaran com fins ara fins que passin a una estança superior o es presenti algun recurs, moment en el qual es digitalitzaran. Les notificacions que arribin a la ciutadania també ho faran en format físic fins al moment que hagi d’intervenir un operador, moment en el qual es podran consultar al portal electrònic.

“Vam notar un augment d’expedients per aprofitar els últims dies del sistema antic” Olga Adellach, Membre del CSJ

La membre del CSJ Olga Adellach va explicar que l’última setmana “vam notar un augment d’expedients” perquè alguns advocats van preferir aprofitar els últims dies per continuar tramitant les últimes causes amb el procediment antic. Així i tot, el consens entre el Col·legi d’Advocats és que “la seva totalitat estan d’acord que cal implementar la digitalització”, segons va deixar palès el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell.

La implementació es va fer sense problemes, però Fiñana ja va avançar que, com en tot canvi important, “hi haurà incidències” i van implementar un seguit de prevencions. En primer lloc, els professionals de la justícia tindran a la seva disposició un certificat de mals funcionaments que podran presentar als tribunals, que després hauran de decidir si l’accepten i allarguen els terminis un dia més per fer les gestions pertinents. En segon lloc, es produiran reunions periòdiques entre un comitè format per tots els òrgans de la justícia, inclosos advocats i procuradors, per avaluar com està anant el nou sistema.

El bon funcionament de les eines estarà garantit les pròximes setmanes gràcies a l’empresa encarregada d’implementar el sistema, la navarresa Tracasa, que oferirà suport tècnic davant de qualsevol problema que pugui sorgir. El gestor Avantius ja funciona a Navarra (2004), Cantàbria (2011), l’Aragó (2018) i Euskadi (2023).