Rebelo de Sousa visitarà el Principat per inaugurar el consolat

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitarà el país per a inaugurar la nova seu del consolat general. Així s'ha anunciat aquesta tarda amb la visita de l'ambaixador de Portugal, João Mira Gomes, al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives al Bisbat d'Urgell. Mira Gomes abandona el Principat després de cinc anys de servei, per canviar de missió diplomàtica en dates pròximes. En la visita de comiat, s'ha fet balanç de les relacions actuals i de l'estreta vinculació de les comunitats portugueses a Andorra amb el Principat, així com de l'actualitat mundial. En la trobada, l’ambaixador de Portugal anava acompanyat del cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto Da Rocha, mentre que el copríncep anava acompanyat del seu representant, Eduard Ibáñez.