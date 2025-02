Polònia té com a prioritat l’associació amb la UE d’Andorra

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Polònia vol Andorra dins de la Unió Europea. Tal com va detallar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant el mes de desembre es va reunir amb el seu homòleg del país centreeuropeu, Radoslaw Sikorski, qui li va assegurar que els acords d’associació d’Andorra i San Marino figurarien “en bon lloc a l’agenda de la presidència polonesa”. Durant la roda de premsa posterior a la presentació de les prioritats de la presidència de Polònia al Consell de la Unió Europea, Tor també va voler especificar que encara no s’ha decidit si serà “un acord mixt o comunitari”, i espera que “durant aquesta primavera es resolguin les qüestions tècniques” i “poder anunciar-lo”. Durant la mateixa roda de premsa, l’encarregada de negocis de l’ambaixada de Polònia a Andorra, Monika Krzepkowska, va declarar que la història del seu país com a membre de la Unió Europea “és un exemple d’èxit” tant en el “desenvolupament econòmic, com en el social”, ja que “ser part del mercat únic europeu és crear noves oportunitats”. Krzepkowska va posar també en relleu el compromís del Principat “per ajudar els refugiats ucraïnesos” i aplicant “les sancions de la Unió Europea a Rússia”.