Mans Unides vol recaptar 125.000 euros en la campanya del 2025

Mans Unides Andorra ha presentat aquest dimarts la seva campanya de l'any 2025, enfocada a la salut i l'educació dels països més desfavorits. Sota el lema 'Compartir és la nostra major riquesa', l'ONG ha preparat quatre activitats per poder sensibilitzar a la societat andorrana sobre la realitat dels set països (Camerun, Perú, Burkina-Faso, Hondures, Xile, Guinea-Conkary i l'Índia) als quals aniran destinades les ajudes. De fet, l'objectiu d'enguany és la xifra econòmica més ambiciosa amb 125.700 euros, respecte a l'any 2023 on estava a prop dels 100.000 euros. Amb tot, s'ha mencionat que els reptes a l'organització solen oscil·lar entre els 70.000 i 140.000 euros. "Es tracta de revertir en la societat en general tot allò que rebem i ser constructors d'un món més just, més humà i més solidari" ha declarat el vocal de Mans Unides, Cèsar Garcia, afegint que l'ajuda arriba "molt més lluny del que pensem".

El principal objectiu de Mans Unides és combatre la fam al món. En concret, uns 783 milions de persones pateixen de fam i son "les desigualtats que creen aquestes situacions de pobresa i fam, desigualtat que sobretot en l'accés a la salut i l'educació" ha explicat el president de l'entitat, Jordi Casal. En aquest sentit, es vol conscienciar a la societat andorrana que cada petita aportació suma i ajuda. "Quan un país molt ponent deixa de banda la solidaritat, Mans Unides recorda que tothom pot contribuir amb la seva pròpia pedra, aportant el seu gra de sorra" ha declarat Garcia. Aquesta part de sensibilització també la duen a terme mitjançant xerrades als escolars i altres accions per arribar a totes les franges d'edat. "La sensibilització no és només demanar ajuda, sinó conscienciar a la societat que, el dia que puguis, estiguis disposat a col·laborar" han assenyalat. Altrament, s'ha recalcat que les més beneficiades en aquestes accions són les dones, ja que poder tenir una educació representa "independència", mentre que la salut és primordial per elles quan han de passar per un part o temes relacionats amb la sexualitat.

Abans de ser acceptades, cada una de les vuit accions ha estat estudiada per mirar les demandes, costos i la viabilitat d'aquesta. Segons ha mencionat el president de Mans Unides, les ONG es posen en contacte amb ells amb tota la documentació necessària per portar a terme l'acció i són sempre gent de confiança amb ells. "El 98% dels fons van destinats directament als projectes de campanya. Les nostres despeses de funcionament estan reduïdes al mínim" ha mencionat Casal. Aquests requisits entren dins de dues de les virtuts característiques de l'organització: la transparència i la confiança. Així doncs, s'ha declarat que tots els objectius es volen assolir durant el 2025 i principis del 2026, a tot tardar.

Entrant al detall sobre les accions previstes durant el 2025, a Nkolondom (Camerun), es vol comprar una incineradora de residus pel 'Centre médical Catholique', acció que és dura a terme gràcies a l'aportació del Govern de 28.000 euros. Al Perú, a la regió de Juliaca, és té com a objectiu poder construir un menjador en la 'Institución Educativa Giordano Liva' de primària, amb un cost de 24.860 euros, mentre que en la regió de Tiabaya existeix un projecte de construcció i millora de serveis higiènics així com de la paret ballant el perímetre del centre medical, amb un cost de 18.910 euros. Pel que fa a Ouagadougou (Burkina Faso), Mans Unides necessita 1.910 euros per a la compra de material didàctic (videoprojector i pantalla) pel centre espiritual PaamYôodo. A Tegucigalpa (Hondures), també es necessita material educatiu pels centres del projecte 'Maestro en Casa', perquè els professors puguin impartir classes per millorar la qualitat educativa (cost de 16.020 euros); a Viña del Mar (Xile), es vol adquirir material escolar i tauletes electròniques per als estudiants del col·legi Ana María Janer (20.000 euros); i a Kankan (Guinea-Conakry) també necessiten material d'electrònica per als joves de l'escola professional Don Bosco (3.500 euros). Finalment, la voluntat és contribuir al projecte de Mans Unides Diocesana d'Urgell a Jamshedpur (Índia) per a la promoció de la salut maternoinfantil i neonatal amb un cost de 12.500 euros.

Per arribar a recaptar els 125.7000 euros, Mans Unides ha preparat una sèrie d'activitats que donaran el tret de sortida el 13 de febrer, amb la col·laboració de Cinemes Illa Carlemany, al Cinefòrum, on es projectarà la pel·licula 'Pan y Rosas' de Ken Loach (19.45 hores, entrada lliure) i, després, es procedirà a un col·loqui amb la periodista Noemí Rodríguez com a col·laboradora. L'acte més destacat està programat pel 17 de febrer (20 hores, entrada lliure) on el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat compartirà les seves experiències a l'Àfrica austral i l'Amèrica Llatina en la taula rodona 'Compartir és la nostra major riquesa' a la Sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany. "Ell mateix explicarà vivències de primera mà, la realitat del tercer món en diferents llocs i que vol dir el nivell de pobresa en aquests territoris" ha incidit Casal. El 22 de març a les 19 hores s'iniciarà l'aplec d'esbarts amb l'esbart Sant Romà, l'esbart Laurèdia, l'esbart Valls del Nord, l'esbart Santa Anna i l'esbart Dansaire. L'espectacle es realitzarà a la sala del Prat del Roure i les entrades tindran un preu de vuit euros pels adults i cinc euros per als menors de 12 anys. Per acabar, el 3 d'abril a les 20.30 hores, el Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà el Sopar solidari amb un preu de 10 euros.

Canvi de la presidència de Mans Unides



Durant la roda de premsa, Casal ha aprofitat per anunciar el canvi en la presidència de l'ONG. L'anterior presidenta Meritxell Farrero ha deixat el càrrec després de 14 anys a Jordi Casal, per passar a ser la secretària de la junta. "Prenc el relleu assumint el càrrec amb il·lusió de seguir el seu exemple de dedicació i seriositat" ha mencionat.