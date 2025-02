L'APDA amonesta una immobiliària per no informar adequadament sobre l'enregistrament de les reunions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha sancionat una immobiliària per no informar adequadament sobre l'enregistrament de les reunions de la Junta de propietaris. L'APDA, a més d'amonestar la immobiliària, va ordenar la implementació de mesures correctives per donar solució a la infracció, a més que el consentiment sigui de forma escrita i informada, del contrari, podrien sancionar-los amb una multa d'entre 30.001 euros i 100.000 euros.

Un dels veïns va interposar una reclamació a l'APDA, contra aquesta immobiliària, que actuava com administradora de finques, per no haver-lo informat correctament sobre aquest enregistrament. El servei d'inspecció de l'agència va detectar que no s'estava actuant de manera correcta, ja que "no s'estava fent amb el consentiment dels participants", i, per tant, la immobiliària no havia informat adequadament sobre el tractament de les dades personals, segons informa l'APDA a través d'un comunicat. Tot i que la immobiliària va demostrar que demanava de forma oral el consentiment dels propietaris, per procedir a l'enregistrament de les reunions, "no va aportar cap evidència que demostrés que donava la informació mínima que exigeix la normativa de protecció de dades".