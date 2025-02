Govern vol revertir el bloqueig del GAdA

Verificat per

Primers moviments tangibles del Govern per revertir el bloqueig del GAdA (la retribució salarial associada a la gestió i avaluació de l’acompliment). L’executiu va proposar ahir que els funcionaris puguin gaudir d’una revalorització percentual (amb un topall del 8%) de la base retributiva, que consistiria en un increment progressiu (en diferents fases) en funció dels anys d’antiguitat. Aquest mecanisme compensaria els anys de congelació –gairebé vint– del sistema de gestió de l’acompliment.

“Les bases retributives [dels cossos uniformats] estan alineades amb les dels països veïns” Xavier Espot, Cap de Govern

El cap de Govern va admetre que durant molts anys “no hi ha hagut progressió dins la carrera professional” perquè “costa molt que acabin veient la llum els reglaments de carrera professional i el reglament d’avaluació de l’acompliment, ja que el sistema és complex”. La compensació hauria de beneficiar, sobretot, aquells treballadors que porten més temps a l’administració. Així, els funcionaris que faci més de quinze anys que hi treballen assolirien un augment del 8%, un percentatge que s’aniria reduint a mesura que el temps de contractació a l’administració disminueixi (aquells que faci un any que hi treballen gaudirien d’una alça aproximada de l’1%).

“La diferència salarial [amb altres països] és significativa, sobretot en banders i bombers” Jordi Solé, Portaveu dels cossos uniformats

Espot, que ahir es va reunir amb els representants dels cossos uniformats (agents penitenciaris, banders, bombers, duaners i policies) i, anteriorment, ja s’havia trobat amb els portaveus sindicals del cos general i dels empleats de justícia, va assenyalar que la proposta del Govern “està subjecta a concertació”. Les reunions per continuar negociant l’increment se succeiran al llarg del mes de febrer. En el cas d’arribar a un acord, aquest augment salarial per antiguitat estaria en vigor fins a la posada en marxa el nou sistema, “un compromís” de l’executiu per a “aquesta legislatura” (el nou sistema, de fet, implicaria un canvi de nom: AvAc).

Una altra qüestió que el Govern va traslladar ahir als cossos uniformats, però que també implica tota la resta de la plantilla funcionarial, és la de l’estat de la revisió de les graelles salarials sobre quina hauria de ser la revalorització retributiva dels diferents llocs de treball. L’empresa encarregada de fer aquest estudi (People Matters) ja l’ha finalitzat, però l’executiu ahir només va traslladar als cossos especials un breu resum de les conclusions. En aquest sentit, Espot va apuntar que “el resultat no és desfavorable” per als uniformats: “Les bases retributives estan alineades amb les dels països veïns.” Serà, doncs, la mateixa empresa la que es reuneixi amb els portaveus sindicals de cada cos per traslladar-los els resultats específics. “A partir d’aquí, iniciarem un diàleg”, va avançar el cap de Govern, que també va remarcar el marge de maniobra dels sindicats: “Cada cos aportarà elements objectius a l’empresa, fet que podria fer reconsiderar les seves conclusions.”

El portaveu sindical dels uniformats, Jordi Solé, va manifestar que el balanç de la reunió amb el Govern no els situa en un terreny de decepció, però tampoc va assegurar que en sortissin “massa contents”. “Les expectatives no eren gaire altes”, va expressar. Esperen ser citats en una segona reunió “més endavant” per analitzar detalladament la proposta del Govern, que “no és definitiva”, i fer “una contraproposta”. Pel que fa a l’anàlisi de les graelles salarials, els uniformats van mostrar-se sorpresos pel fet d’haver disposat de poca informació. “Veurem amb l’empresa si la nostra comparativa, que parteix de la situació dels cossos a Catalunya i a França, concorda amb la seva. En el nostre cas ens va sortir una diferència molt significativa, sobretot quan parlem de banders i bombers”.