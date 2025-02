Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els establiments d'ús públic hauran d'eliminar les barreres d'accessibilitat en 2028. Aquest és el calendari que ha fet públic avui durant la roda de premsa de presentació del projecte de llei d'accessibilitat universal la ministra d'Afers Socials, Trini Marín. En aquest text, consensuat amb les entitats del teixit associatiu, es buscarà actualitzar "l'antiga llei que consta de 1995" i que "només feia referència a les barreres arquitectòniques", ha explicat. "Aquest nou projecte també contemplarà les cognitives", ha detallat. Entre les novetats es troba "l'accés universal a la informació", havent de ser aquesta "usable i comprensible", i la introducció de la "figura de la persona de suport de la interacció". És a dir, les persones que presentin dificultats en la comunicació funcional tindran dret al suport d'alguna persona del seu cercle de confiança que les ajudi a expressar-se. Segons la ministra, l'objectiu és "arribar a tota la ciutadania, no només a les persones que presenten discapacitats".

La secretària d'estat d'Afers Socials, Ester Cervós, ha relatat que les sancions per no complir els paràmetres que fixaria la possible llei podrien anar dels 300 als 5.000 euros en els casos més lleus, i fins a 100.000 euros en els més greus. D'igual manera, s'ha dit que els establiments d'ús públic serien aquells espais que congreguen a grups de persones per a gaudir d'una activitat. Per tant, pot tractar-se d'un hospital, restaurant, hotel, comú, etc.

El projecte de llei passarà a tràmit parlamentari aquesta setmana i Marín espera que pugui aprovar-se de cara a l'estiu. Després, el departament es donarà un any per a redactar el reglament d'accessibilitat i es donaran dos anys als llocs d'ús públic per a realitzar els canvis pertinents.