La duana recapta al gener un 15% menys que l'any passat

Els ingressos de la Duana durant el primer mes del 2025 han arribat fins als 17 milions d'euros. La xifra, tal com es desprèn del balanç mensual, representa un descens del 15,1% respecte del gener del 2024, quan es va arribar fins als 20 milions. Aquest retrocés en la xifra d'ingressos està estretament relacionat amb la caiguda de les importacions de tabac, que al gener s'ha situat un 38,1% per sota que ara fa un any, passant dels 9,5 als 5,9 milions actuals.

En relació amb la importació de begudes, cal destacar que l'any ha començat amb uns ingressos de prop de 800.000 euros, un 5,1% més que el gener del 2024. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als gairebé 5,1 milions, un 0,2% que en el mateix termini anterior.

L'únic element que presenta una evolució a l'alça ha estat les importacions relatives a altres mercaderies, tenint en compte que el mes s'ha tancat havent rebut 5,2 milions d'euros, un 12,8% més en comparació als 4,6 registrats al gener de l'any passat.