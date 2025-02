La contractació de temporers creix un 12,3% aquest hivern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de contractacions de temporers ha augmentat un 12,3% (555 treballadors), en data de 24 de gener, en comparació amb el mateix període de l’any passat. La dinàmica de les contractacions el 24 de gener se situa, respecte a l’any anterior, en un augment del 13,5% del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un creixement del 7,2% del consum de les quotes de comunitaris. En aquest sentit, el consum global de les quotes de temporada, a la mateixa data, s’ha enfilat fins al 101,5%. Segons va publicar ahir el departament d’Estadística, fins aquest moment s’han concedit 962 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 4.107 per a personal extracomunitari, la qual cosa representa el 110,9% de la quota inicial extracomunitària. En aquest sentit, les quotes que s’han utilitzat menys en termes absoluts són les d’agències, la de neteja i la de comerç al detall, per les quals s’han acordat 22, 93 i 130 autoritzacions, respectivament. Pel que fa a les ocupacions dels treballadors temporers, cal destacar que fins al 24 de gener d’enguany el grup de treballadors temporals més important, amb un 43,8% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 34,3% sobre el total.