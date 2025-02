Banders va sancionar 45 propietaris de gossos perillosos el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de banders va fer l'any passat un total de 1.845 actuacions amb la fauna i la flora del país, xifra que representa una disminució del 4,3% respecte al 2023. Així es desprèn del balanç anual del departament presentat avui al matí, on també s'exposa que el cos va rebre 2.911 trucades, de les quals van haver d'actuar en el 63,3% dels casos i les temàtiques més demanades foren de danys d'espècies regulables (26%), fauna salvatge (22%) i caça (20%). El cos explica que, en vista de l'increment constant de tasques, l'any passat va impulsar el període de formació a 6 nous treballadors, garantint així un equip de 16 agents, 3 caps d'unitat, 1 director i 1 administratiu.

Les sortides escolars van ser un altre aspecte rellevant, on van participar fins a 1.012 alumnes, xifra que augmenta respecte als anys anteriors. Banders també impulsa la recollida de mostres de la fauna salvatge del país, per fer un seguiment de l'estat de salut. L'any passat es van recollir 396 mostres, gairebé 100 més que el 2023, i que, segons el cos, van permetre confirmar un bon estat de salut de la cabana.

Els controls efectuats i els atestats oberts per infraccions a la normativa van augmentar, a causa de la incorporació de nous agents. El nombre de controls efectuats en relació a la pesca va ser de 1.106 i els atestats 39, dels quals el 80% es va acollir a la reducció per conformitat de la sanció. Respecte a la caça, 855 va ser la xifra de controls efectuats, menys que el 2023, i un total de 13 atestats, dels quals només un va poder-se acollir a la reducció de l'import de la sanció.

En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, va augmentar sensiblement el nombre respecte a l'any anterior, amb 45 atestats oberts, la majoria per no portar el morrió degudament posat o anar deslligat. Del total, 32 es van acollir a la reducció per conformitat. Així mateix, pel que fa al control dels vehicles motoritzats, es van realitzar un total de 10 atestats, 2 més que el 2023, amb un total de 42 vigilàncies per a la prevenció d'infraccions. Quant als atestats per infraccions al reglament regulador de les enceses de foc, es mantenen estables, amb un total de 10 denúncies.

Finalment, pel que fa al seguiment de la tasca del cos a les xarxes socials en destaca l’increment mitjà del 18,5% dels seguidors.