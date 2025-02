Andorra podria superar els 100.000 habitants el 2036 per la immigració

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’últim informe del departament d’Estadística del Govern sobre les projeccions de població per al període 2024-2036 preveu un creixement demogràfic significatiu, amb un augment de la població condicionat per la immigració i la baixa natalitat. Segons l’escenari central, la població del país passarà dels 85.317 habitants estimats el gener del 2024 als 99.970 el 2036. No obstant això, els diferents escenaris projectats reflecteixen una forquilla de població que oscil·la entre els 93.672 i els 107.705 habitants. En l’escenari de màxim creixement, el ritme migratori i una lleugera recuperació de la fecunditat portarien Andorra a superar els 107.000 residents, mentre que en l’escenari més conservador, la població només augmentaria un 9,8%, amb un increment molt més moderat.