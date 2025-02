Andbank renova el patrocini amb Frank Porté

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andbank ha renovat el conveni de patrocini amb el pilot Frank Porté, fins al 2026, en un acte que s'ha formalitzat a la seu central d'Andbank, entre el pilot, i la directora de Banca País, Maria Suárez. “Estem molt contents de continuar un altre any donant suport a l’excel·lent professional que és el Frank. Un jove amb un gran recorregut professional", ha assenyalat Suárez. El pilot, per la seva part, s'ha mostrat agraït per tenir "el suport d'una entitat amb el renom d'Andbank tan dinàmica al país", i ha afegit que aquest fet "suposa un estímul per poder continuar amb el treball que he iniciat i seguir treballant per assolir les fites que m'he proposat".

Porté, fins ara pilot de Fórmula 4, ha obtingut l'oportunitat de formar part del programa Talent Pool de Porshe, canviant de modalitat cap a la Porsche Carrera Cup.