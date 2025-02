Un turista ebri causa pànic a Arinsal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un turista irlandès de 24 anys en estat ebri va sembrar de sang un edifici d'Arinsal la matinada de diumenge i va acabar provocant una situació de pànic entre els veïns pel que podia haver passat i entre les persones del pis on entrar. L'incident l'ha explicat el periodista Ricard Poy, propietari del pis on l'home va accedir i on va deixar taques de sang a la porta que feien pensar que es podia haver produït un delicte greu. L'ensurt per a Poy i els seus dos fills menors que dormien a l'habitatge va ser majúscul perquè no van sentir al turista i els va despertar hores després la policia que va irrompre al domicili alertats per un veí que va veure sang i la porta del pis oberta.

La seqüència dels fets comença per al periodista en aquell moment, poc abans de les sis del matí, quan els agents apareixen a la seva habitació i el desperten amb la llum d'una llanterna a la cara, una pistola i el crit de 'policia', segons ha relatat el mateix. Els policies li expliquen que un resident de l'edifici que tornava de treballar els ha avisat per les restes de sang que ha trobat per diverses zones comunes de l'immoble i que portaven fins a la porta de la casa de Poy, que estava oberta. El turista havia intentat forçar el pany de d'alguns habitatges i va aconseguir entrar al seu domicili on va remenar alguns objectes i va marxa. Ni Ricard Poy ni els menors van sentir res. Del pis va baixar al pàrquing del bloc i va intentar entrar a diversos vehicles fins que de nou, i de manera casual, va anar a parar al de Poy i trencar el vidre amb una barra de ferro.

La policia manté oberta una investigació perquè les evidències vinculen aquest turista, que està controlat, amb els fets delictius però s'hi treballa per aconseguir les proves que determinen que és l'autor de les destrosses i detenir-lo. El cos de seguretat considera que l'home és qui ha protagonitzat els greus incidents perquè l'havien hagut d'atendre i portar a l'hospital a les 3.15 hores de la mateixa nit.

Un home plorant a les escales

La intervenció es va produir perquè una noia va avisar que s'havia trobat un home tot mullat a la carretera demanant ajuda. La jove va parar el cotxe i l'home va intentar entrar i va trencar el vidre, el que li va provocar talls a les mans que serien el motiu pel qual va deixar sang per on anava passant. Una patrulla es va desplaçar a Arinsal, va trobar el turista ferit, mullat i en estat d'hipotèrmia plorant a les escales d'un edifici i el van traslladar a l'hospital. La conductora havia reconegut l'home perquè havien tingut un altercat amb ell unes hores abans ja que ella estava amb un grup de persones a un pub i ell s'hi va adreçar a ells per increpar-los, segons la informació de la policia. El servei de seguretat de l'establiment de nit va fer fora el turista i no va succeir res més.

A les 5.15 hores del matí la policia rep l'avís del veí que tornava de treballar i es va trobar un escenari que semblava que corresponia a un crim a l'edifici. Els agents no relacionen inicialment aquests fets amb el turista irlandès i entren al pis on es trobava la família dormint. I a poc a poc van vinculant uns fets i uns altres amb el jove.

El cos de seguretat estima que el turista va caure al riu en mig dels dos incidents i que després de trobar-se amb la noia i trencar el vidre del cotxe, ja ferit a una mà, va anar fins a l'edifici i va protagonitzar la seqüència de fets que va provocar moments de pànic a Arinsal.