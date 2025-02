Polònia treu Andorra de la seva llista de paradisos fiscals

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, amb l'encarregada de negocis de l’ambaixada de Polònia, Monika Krzepkowska i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry RibaGovern/JAViladot

Polònia treu Andorra de la seva llista de països no cooperatius en l'àmbit fiscal. Tal com ha declarat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, això "és una excel·lent notícia", ja que "ens permetrà començar a negociar un acord de no doble imposició". Unes declaracions efectuades durant la roda de premsa posterior a la presentació de les prioritats de la presidència de Polònia al Consell de la Unió Europea.

Preguntada pel temps que el seu país havia trigat a efectuar aquesta acció, l’encarregada de negocis de l’ambaixada de Polònia a Andorra, Monika Krzepkowska, ha explicat que "és un procés llarg i tècnic" que es "va començar a negociar l'any 2023". "La revisió de la llista la fem en grups. Per tant, s’ha hagut d’esperar per a treure Andorra de la llista, però com també s'han hagut d'esperar altres països", ha relatat.

Tor ha volgut destacar que ja hi ha 20 acords de no doble imposició signats i que des de Govern s'està "iniciant converses amb altres".