L'hospital activa el protocol per detenir un agressor per violència de gènere

L'hospital va activar el codi lila la matinada de dissabte per detenir un home de 56 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la dona al domicili. La dona es va desplaçar a l'hospital just després de l'agressió, segons apunta la policia, i allà va ser quan el centre va activar el protocol, informant el cos de seguretat dels fets ocorreguts.