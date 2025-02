La incidència de la grip experimenta un lleuger descens

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els casos de grip al Principat han experimentat un lleuger descens respecte a la setmana passada, segons les dades publicada pel ministeri de Salut. Les dades indiquen que la incidència, del 27 de gener al 2 de febrer, ha estat de 123,38 casos per cada 100.000 habitants, pels 152,76 casos de la tercera setmana de l'any, tot i que recalca que "es manté en nivells similars a la setmana anterior".

La variant que més s'ha detectat en les mostres de la darrera setmana ha estat la Grip A, amb el 42,42%, seguida de la Grip B amb 27,27% d'afectats- Els pacients amb VRS, Rhinovirus/Enterovirus han estat un 9,09%, mentre que els de Adenovirus han estat un 6,06% i els de Metapneumovirus un 3,03%. La vigilància dels virus respiratoris circulants indica que en la cinquena setmana del 2025, les mostres positives han estat del 17,19%.

Les xifres setmanals indiquen que la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 332,55 casos per 100.000 habitants i manté "una tendència estable durant les darreres setmanes". Pel que fa al nombre de casos declarats, s'observa que hi ha una "clara tendència a l'alça" i la franja d'edat més afectada continua sent la de 0 a 4 anys.