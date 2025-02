Mas destaca la importància de donar eines per fomentar un envelliment saludable

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat la importància de fomentar l’autonomia del col·lectiu de la gent gran, proporcionant-los estratègies per fomentar un envelliment saludable i minimitzar així les situacions de dependència. Ho ha dit en la primera xerrada del cicle 'Cuida la teva salut' per fomentar hàbits saludables en les persones grans, que ha acollit la Casa Pairal de la Massana. La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia basades en el foment dels hàbits de vida saludables “és una línia estratègica del Ministeri molt important, perquè té uns resultats molt evidents”, a més, acostar les xerrades a les cases pairals “forma part d’aquesta atenció comunitària, a través de la qual donem suport a la gent gran en els espais que freqüenta i podem conèixer els seus neguits i les seves necessitats”, ha assegurat Mas.

El cicle de xerrades, que s'efectuarà entre el febrer i el juny a les set parròquies tractant diferents temàtiques, dona resposta a una de les demandes fetes al Ministeri per part de la Federació de la Gent Gran l’any passat, segons ha indicat el seu president Félix Zapatero. “Amb aquesta sèrie de xerrades es tracten aquells aspectes de la gent gran que els pugui afectar més, com per exemple una alimentació correcta o els riscos que hi ha a les llars”, ha relatat el seu president, Félix Zapatero.